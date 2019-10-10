Moses Hassim Magogo suspendu deux mois

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a ratifié la sanction par consentement mutuel convenue entre M. Moses Hassim Magogo – président de la Fédération Ougandaise de Football et membre du comité exécutif de la Confédération Africaine de Football – et la présidente de la chambre d’instruction de ladite Commission d’Éthique.

Une enquête contre M. Magogo a été ouverte le 23 juillet 2018 en relation avec la revente de billets de la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

En vertu de l’art. 67, al. 1 du Code d’éthique de la FIFA, les parties ont mutuellement convenu des sanctions suivantes :

une amende de CHF 10 000 ;

une interdiction de deux mois d’exercer toute activité relative au football aux niveaux national et international.