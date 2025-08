Le groupe consultatif technique se penche sur la croissance et le développement du football féminin

Équilibre compétitif, nouvelles perspectives pour les nations les moins en vue, Coupe du Monde Féminine des Clubs, amélioration de la participation et de la visibilité, périodes internationales de la FIFA, dotations financières et passage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à un rythme biennal : tels sont quelques-uns des sujets qui figurent au menu des discussions du groupe consultatif technique de la FIFA (TAG) dirigé par Jill Ellis. Dans le cadre d’une procédure de consultation la plus large possible, la FIFA dialogue parallèlement avec d’autres acteurs du football féminin comme les associations membres, les confédérations, les clubs, les championnats et les équipes. Composé de joueuses, d’entraîneures, d’arbitres, d’administrateurs, de chercheurs en sport et de dirigeants issus de chacune des six confédérations continentales, le TAG a tenu sa seconde réunion le vendredi 15 octobre. "Je suis fière d’avoir été choisie par la FIFA pour mener à bien ce projet", a déclaré Jill Ellis, qui dirige le groupe consultatif technique de la FIFA pour le football féminin. "Le développement du football féminin est l’un des objectifs-clés de la FIFA. Dans un premier temps, nous devons accumuler un maximum d’informations. Nous pourrons ensuite réfléchir au moyen de faire de ce groupe consultatif un outil efficace au service de la croissance et de la progression du football féminin." "Il est temps pour le football féminin de prendre la place qui lui revient à tous les niveaux et de trouver ses propres circuits de croissance et de développement. Il conviendra toutefois de coordonner nos actions à celles de nos homologues masculins, afin d’éviter que les calendriers ne se chevauchent." "Nous prendrons en considération l’ensemble des éléments réunis par le groupe consultatif technique et la consultation menée en parallèle pour formuler des propositions que nous soumettrons ensuite à un public plus large." Ancienne lauréate du prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, Jill Ellis est actuellement présidente du club de San Diego NWSL, qui fera ses grands débuts en 2022. Elle est en outre la seule personne à avoir remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à deux reprises. Liste des participants :