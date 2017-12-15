Le dirigeant brésilien Marco Polo Del Nero suspendu 90 jours

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a suspendu à titre conservatoire M. Marco Polo Del Nero, président de la Fédération Brésilienne de Football (CBF), pour une durée de quatre-vingt-dix jours. La durée de cette suspension pourra être étendue pour une période supplémentaire qui n’excèdera toutefois pas quarante-cinq jours. Durant cette suspension, qui prend effet immédiatement, M. Polo Del Nero ne peut exercer aucune activité liée au football aux niveaux national et international.