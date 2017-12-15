Le dirigeant brésilien Marco Polo Del Nero suspendu 90 jours

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a suspendu à titre conservatoire M. Marco Polo Del Nero, président de la Fédération Brésilienne de Football (CBF), pour une durée de quatre-vingt-dix jours. La durée de cette suspension pourra être étendue pour une période supplémentaire qui n’excèdera toutefois pas quarante-cinq jours. Durant cette suspension, qui prend effet immédiatement, M. Polo Del Nero ne peut exercer aucune activité liée au football aux niveaux national et international.
Cette décision a été prise en vertu de l’art. 83, al. 1 et de l’art. 84, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA dans le cadre de l’enquête visant M. Polo Del Nero, à la demande de la présidente de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique.