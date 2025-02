Lancement de Unity Beat à J-100 de la Coupe du Monde Féminine 2023™

Le compte à rebours jusqu’au coup d’envoi du plus grand événement sportif féminin au monde est officiellement lancé. Nous sommes aujourd’hui, mardi 11 avril, à 100 jours du début de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™. À cette occasion, le chant de la compétition, Unity Beat, a été présenté à Sydney/Gadigal et à Auckland/Tāmaki Makaurau. La phase de vente de dernière minute a ouvert sur FIFA.com/tickets. Unity Beat est un symbole puissant qui résonnera tout au long de la compétition, rendant hommage aux exploits des joueuses sur le terrain et animant match après match l’expérience des spectateurs présents à la plus grande Coupe du Monde Féminine jamais organisée. Composé avec le soutien des supporters australiens et néo-zélandais, Unity Beat est un hymne à la compétition et au football féminin.