La FIFA soutient le projet d’ouverture d’un bureau permanent de l’OIT au Qatar

La FIFA accueille avec enthousiasme les discussions autour du projet d’ouverture à Doha d’un bureau permanent de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui viendrait renforcer l’héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. "Ce projet d’ouverture d’un bureau dédié constituerait une avancée décisive dans la dynamique de réforme des conditions de travail enclenchée depuis l’attribution au Qatar de l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA. Je me félicite de constater que les échanges vont dans le sens d’une mise en œuvre réussie du projet", a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA. "Depuis ma nomination au poste de Président de la FIFA, j’ai eu le plaisir de constater l’engagement fort des autorités qatariennes dans cette réforme globale du marché du travail, ainsi que leur volonté de laisser un héritage durable au-delà de la Coupe du Monde de la FIFA et de garantir sur le long terme des conditions favorables aux travailleurs immigrés dans le pays hôte." Ces dernières années, les conditions de travail au Qatar ont connu des progrès considérables, qui comprennent notamment l’abolition du système de la kafala dans ses aspects les plus problématiques, l’instauration d’un salaire minimal et la mise en place de mesures de protection contre la chaleur. Ces avancées positives ont été reconnues par diverses organisations telles que l’OIT et la Confédération Syndicale Internationale (CSI). Le Président de la FIFA a ajouté : "Je tiens à saluer l’Organisation Internationale du Travail, qui n’a eu de cesse de nous soutenir tout au long de la procédure. Compte tenu de son mandat, cette organisation constitue le partenaire idéal pour garantir la protection des droits des travailleurs et leur inscription sur le long terme, non seulement au Qatar mais au-delà."