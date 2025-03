La FIFA lance un programme de formation pionnier destiné aux anciens joueurs

The Next 90 vise à donner aux joueurs à la retraite les moyens de se forger une seconde carrière

Ouverture des candidatures le 2 novembre, début du cursus en janvier 2022

Frais de scolarité entièrement pris en charge par la FIFA, programme fourni par le CIES

Les FIFA Legends sont fiers d'annoncer le coup d'envoi d'un projet pionnier, Next 90, dont l'objectif est de permettre aux anciens footballeurs d'acquérir les compétences, les outils et la confiance nécessaires pour réussir une nouvelle carrière après avoir raccroché les crampons.

Le programme The Next 90 est destiné aux joueurs retraités comptant au moins une sélection et possédant une bonne maîtrise de l'anglais parlé et écrit. Il s'adresse plus particulièrement aux personnes douées de qualités de leader et qui souhaitent transposer leurs performances sur le terrain dans une seconde profession axée sur le football ou un autre domaine.

The Next 90 commencera par le lancement d'un programme éducatif innovant, organisé par les FIFA Legends en partenariat avec le CIES. L'ouverture des candidatures est prévue le 2 novembre et le cursus se déroulera de janvier à décembre 2022. Le premier groupe des 30 à 35 candidats retenus suivra sept modules en ligne et en présentiel. Tous les frais de scolarité seront pris en charge par la FIFA.

"Je suis extrêmement fier de présenter The Next 90, un projet de la FIFA spécifiquement conçu pour aider les anciens joueurs à franchir l'étape post-football", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. "Il leur fournira tous les outils nécessaires à la poursuite d'une deuxième carrière conforme à leurs aspirations, qu'elle soit liée au ballon rond ou à une autre activité." "La FIFA a ainsi la possibilité de les accompagner en leur donnant les moyens de continuer à jouer un rôle positif dans notre société à l'heure où le monde en a le plus besoin. Ce projet incarne l'engagement de la FIFA envers les anciens joueurs, ces hommes et femmes qui ont tant enrichi notre sport. Nous resterons à leurs côtés, car leur histoire ne s'arrête pas au coup de sifflet final et ils doivent se préparer à gagner le match de leur nouvelle vie." "C'est fantastique que la FIFA ait décidé de se pencher sur la carrière post-football des joueurs et sur la façon de les aider à se reconvertir. Le moment de la retraite est souvent angoissant et nous avons besoin d'être soutenus pour le traverser", a commenté la légende brésilienne Kaka. "Le meilleur moyen de le faire est de nous dispenser une formation qui nous préparera à notre prochaine étape. Je crois dans le pouvoir de l'éducation et je suis sûr que The Next 90 sera un excellent programme d'accompagnement dans la transition vers une seconde carrière."