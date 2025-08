La FIFA diversifie son offre vidéoludique et propose des jeux de football inédits, en marge de la franchise EA SPORTS

L’absence d’exclusivité permet de lancement de nouveaux jeux en amont de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

EA SPORTS bénéficie d’une extension de sa licence dans la catégorie « simulation », de sorte que FIFA 23 sortira en fin d’année

La FIFA dialogue avec des éditeurs, des studios et des investisseurs autour de la création d’un nouveau grand titre pour 2024

Pour la première fois, la FIFA va proposer de nouveaux jeux vidéo de football développés par des studios et des éditeurs tiers, élargissant ainsi l’offre pour les amateurs de football et de jeux vidéo à quelques mois de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™.

Plusieurs jeux appartenant à d’autres genres que la simulation sont déjà en cours de production. Leur sortie est prévue pour le troisième trimestre 2022. Le premier porte sur le plus grand événement sportif de la planète, à savoir la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Il proposera des expériences interactives et inédites aux amateurs de football du monde entier.

Dans la foulée, la FIFA lancera des jeux et des expériences virtuelles autour de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2022. D’autres projets sont actuellement à l’étude avec plusieurs éditeurs, en vue de la prochaine Coupe du Monde Féminine.

Gianni Infantino, président de la FIFA, a déclaré :

"Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football. Le nom FIFA est le seul titre global et original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite - la constante est le nom FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR."

"Le secteur des jeux interactifs et des esports est sur la voie d'une croissance et d'une diversification inégalées. La stratégie de la FIFA consiste à s'assurer que nous pouvons tirer le meilleur parti de toutes les options futures et garantir une large gamme de produits et d'opportunités pour les joueurs, les fans, les associations membres et les partenaires."

En marge de ces nouvelles productions, la FIFA a accordé une extension de la licence accordée à l’éditeur EA SPORTS. FIFA 23 sortira donc en fin d’année avec, pour la première fois, les Coupes du Monde de la FIFA™ masculines et féminines réunies en une seule édition du jeu.

L’extension récemment négociée avec EA SPORTS concerne uniquement la catégorie « simulation ». Cet arrangement sera l’occasion d’élargir l’éventail des droits vidéoludiques de la FIFA et d’envisager, avec d’autres éditeurs de jeux vidéo, de nouvelles expériences toujours plus immersives pour les supporters et les acteurs du football.

Ce type de licence sans exclusivité fait suite à de longues tractations entre les deux parties autour de la vision de la FIFA dans ce domaine. Comme annoncé en octobre 2021, la FIFA souhaite travailler avec plusieurs partenaires, plutôt que de confier l’exclusivité de ses droits vidéoludiques et e-Sport à un seul et même éditeur, sur le long terme.

Non contente d’étoffer son offre vidéoludique en 2022 et 2023, la FIFA est actuellement en pourparlers avec de grands éditeurs de jeux, des entreprises de médias et des investisseurs pour la création d’un nouveau jeu de simulation en 2024.