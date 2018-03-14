Les meilleurs à l'œuvre

mercredi 14 mars 2018, 13:33
La Commission d’Éthique prolonge la suspension provisoire de Marco Polo Del Nero 

Le 15 décembre 2017, le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a suspendu à titre conservatoire M. Marco Polo Del Nero, président de la Fédération Brésilienne de Football (CBF), pour une durée de 90 jours. Ce mercredi 14 mars, le président a décidé de prolonger la durée de la suspension de 45 jours supplémentaires.

Durant cette période, M. Polo Del Nero continuera à ne pas pouvoir participer à toute activité liée au football aux niveaux national et international. La prolongation de cette suspension débutera le 15 mars 2018. Cette décision a été prise en vertu de l’art. 85, al. 1 du Code d’éthique de la FIFA dans le cadre de l’enquête visant M. Polo Del Nero, à la demande du chargé d’instruction de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique qui a également transmis son rapport final à la chambre de jugement, laquelle a décidé ce jour d’ouvrir une procédure de jugement.

