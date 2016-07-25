La Commission d’Éthique indépendante suspend Wolfgang Niersbach

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique, présidée par Alan Sullivan, suspend Wolfgang Niersbach – ancien président de la Fédération Allemande de Football, vice-président du Comité Organisateur Local de la Coupe du Monde 2006 et actuel membre du Conseil de la FIFA ainsi que du Comité Exécutif de l’UEFA – pour une durée de un an de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Cette suspension entre immédiatement en vigueur.

L’enquête sur M. Niersbach a été menée par Cornel Borbély, président de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique, dont le rapport final a été soumis à la chambre de jugement le 22 avril 2016. La procédure de jugement a été officiellement ouverte le 20 mai 2016.

La chambre de jugement a reconnu M. Niersbach coupable de ne pas avoir communiqué des informations quant à de possibles conduites condamnables concernant l’attribution de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006™, dont de potentielles violations du Code d’éthique de la FIFA. Lesdites potentielles violations (fraude et/ou corruption) du Code d’éthique n’ont pas été prises en compte dans le présent cas. Seuls la connaissance de ces éléments par M. Niersbach et le fait qu’il n’en ait pas fait part à la Commission d’Éthique en temps utile ont été examinés.

La Commission d’Éthique a conclu que M. Niersbach, dans les fonctions qui sont ou ont été les siennes, a enfreint les articles 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport) et 19 (Conflits d’intérêts) du Code d’éthique de la FIFA.