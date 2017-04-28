La Commission d’Éthique indépendante suspend l’officiel Richard K. Lai pour 90 jours

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante, Hans-Joachim Eckert, a provisoirement suspendu Richard K. Lai, président de la Fédération de Football de Guam, pour une durée de quatre-vingt-dix jours. La durée de cette suspension pourra être étendue pour une période supplémentaire qui n’excèdera toutefois pas quarante-cinq jours. Durant ces périodes, la personne susmentionnée est suspendue de toute activité liée au football aux niveaux national et international. Cette suspension prend effet immédiatement.

La décision a été prise sur demande du président de la chambre d’instruction, Cornel Borbély, sur la base de l’art. 83, al. 1 du Code d’éthique de la FIFA. La demande avait été soumise sur la base des aveux de M. Lai publiés par le département de la Justice des États-Unis le 27 avril 2017, portant notamment sur des actes de fraude électronique organisée.