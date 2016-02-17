La Commission d’Éthique indépendante sanctionne Franz Beckenbauer

Dans la présente affaire, M. Beckenbauer a – malgré plusieurs sollicitations – manqué à son obligation de coopérer dans le cadre de l’enquête menée par l’ancien président de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique concernant les candidatures à l’organisation des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA™. Il lui avait notamment été demandé de fournir des informations durant un entretien en personne et de répondre à des questions écrites qui lui avaient été soumises en anglais et en allemand. Ainsi, M. Beckenbauer ne s’est pas comporté en accord avec les règles de conduites générales applicables aux dirigeants du monde du football dans le cadre des enquêtes, enfreignant dès lors l’art. 13 du Code d’éthique de la FIFA. En outre, la chambre de jugement a estimé que M. Beckenbauer avait violé les art. 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport) et 42 (Obligation générale de collaboration) du Code d’éthique.