La chambre de jugement de la Commission d’Éthique ouvre une procédure à l’encontre de Najeeb Chirakal

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert aujourd’hui une procédure de jugement à l’encontre de Najeeb Chirakal sur la base du rapport final qui lui a été remis le 2 novembre 2016 par la chambre d’instruction.

Durant la procédure, M. Chirakal sera invité à soumettre sa position ainsi que tout élément de preuve lié au rapport final de la chambre d’instruction (cf. art. 70, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA) ; il pourra également demander une audience (art. 74 , al. 2 du Code d’éthique de la FIFA).