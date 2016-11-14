Les meilleurs à l'œuvre

Streaming en direct, temps forts, exclusivités et plus encore!
FIFA.com
Communiqué de Presse

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

lundi 14 novembre 2016, 14:33
Organisation

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique ouvre une procédure à l’encontre de Najeeb Chirakal

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert aujourd’hui une procédure de jugement à l’encontre de Najeeb Chirakal sur la base du rapport final qui lui a été remis le 2 novembre 2016 par la chambre d’instruction.

Durant la procédure, M. Chirakal sera invité à soumettre sa position ainsi que tout élément de preuve lié au rapport final de la chambre d’instruction (cf. art. 70, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA) ; il pourra également demander une audience (art. 74 , al. 2 du Code d’éthique de la FIFA).

Pour des raisons de confidentialité et de présomption d’innocence, la chambre de jugement ne publiera pour l’heure pas d’autre information.

Thèmes en lien
Organisation
Cookie Settings