La chambre de jugement de la Commission d’Éthique ouvre une procédure à l’encontre de Worawi Makudi

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert une procédure de jugement à l’encontre de Worawi Makudi, ancien président de la Fédération Thaïlandaise de Football (FAT) et ancien membre du Comité Exécutif de la FIFA ; elle se base sur le rapport final qui lui a été soumis par la chambre d’instruction.

L’enquête sur M. Makudi a été menée par Cornel Borbély, président de la chambre d’instruction de la commission d’Éthique, dont le rapport final a été soumis à la chambre de jugement le 15 juillet 2016. Pour violation des articles 13, al. 1 à 3 (Règles de conduite générales), 15 (Loyauté), 17 (Faux dans les titres) et 41 (Obligation de collaboration des parties) du Code d’éthique de la FIFA, la chambre d’instruction recommande dans son rapport une suspension de toute activité liée au football pour une durée d’au moins quatre ans ainsi qu’une amende de 25 000 francs suisses.

Durant la procédure, M. Makudi sera invité à soumettre sa position ainsi que tout élément de preuve lié au rapport final de la chambre d’instruction (cf. art. 70, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA) ; il pourra également demander une audience (art. 74 , al. 2 du Code d’éthique de la FIFA).