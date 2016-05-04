La chambre de jugement de la Commission d’Éthique ouvre une procédure formelle à l’encontre de Jeffrey Webb

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert le 4 mai 2016 une procédure de jugement à l’encontre de Jeffrey Webb sur la base du rapport final qui lui a été soumis par la chambre d’instruction.

Le 23 novembre 2015, Jeffrey Webb a plaidé coupable devant le tribunal du district sud de la ville de New-York (États-Unis) vis-à-vis d’un chef d’accusation pour racket, trois pour fraude électronique et trois pour blanchiment d’argent.

Durant cette procédure de jugement, M. Webb sera invité à soumettre sa position eu égard au rapport final de la chambre d’instruction, y compris tout élément de preuve pertinent (cf. art. 70, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA) ; il pourra également demander une audience (art. 74, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA).