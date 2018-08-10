La chambre de jugement de la Commission d'Éthique indépendante suspend l’officiel Kalusha Bwalya

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a suspendu M. Kalusha Bwalya, membre du comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), pour une durée de deux ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

Ouverte le 28 février 2017, l’enquête concernant M. Bwalya portait principalement sur des avantages reçus de la part de M. Bin Hammam.

La chambre de jugement a déclaré M. Bwalya coupable d’infraction aux articles 16 (Devoir de confidentialité) et 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) du Code d'éthique de la FIFA. Il devra en outre s’acquitter d’une amende de CHF 100 000.