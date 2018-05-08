La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante suspend Héctor Trujillo à vie 

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a suspendu à vie M. Héctor Trujillo, ancien secrétaire général de la Fédération Guatémaltèque de Football, de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

L’enquête à l’encontre de M. Trujillo a été ouverte le 4 décembre 2015 sur la base, entre autres, d’un communiqué de presse publié la veille par le département de la Justice des États-Unis.

Le 2 juin 2017, M. Trujillo a plaidé coupable devant un tribunal américain de deux chefs d’accusation – fraude électronique et fraude électronique en bande organisée. Ses aveux concernent des arrangements par le biais desquels il a reçu des pots-de-vin en échange de l’attribution à diverses sociétés de contrats portant sur les droits médias et marketing de matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™.

La chambre de jugement a déclaré M. Trujillo coupable d’avoir enfreint l’art. 21 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA. Il a par conséquent été suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

Il devra en outre s’acquitter d’une amende de CHF 200 000.