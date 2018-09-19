La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante suspend à vie d’anciens dirigeants

Le 20 octobre 2016, M. Davidson a plaidé coupable de deux chefs d’accusation, le premier pour racket organisé et le second pour fraude électronique. Ses aveux ont notamment porté sur des arrangements par le biais desquels il a reçu des pots-de-vin en échange de l’attribution de contrats pour les droits médias et marketing de différentes compétitions de football. L’enquête à l’encontre de M. Takkas a été ouverte le 27 mai 2015 sur la base, entre autres, d’un communiqué de presse publié le même jour par le département de la Justice des États-Unis. Le 24 mai 2017, M. Takkas a plaidé coupable d’un chef d’accusation pour blanchiment d’argent en bande organisée Ses aveux ont notamment porté sur des arrangements par le biais desquels il a reçu des pots-de-vin, pour le compte de l’ancien président de la CONCACAF Jeffrey Webb, en échange de l’attribution de contrats à des sociétés pour les droits médias et marketing de différentes compétitions de football. L’enquête à l’encontre de M. Trujillo a été ouverte le 6 avril 2016 sur la base, entre autres, d’un communiqué de presse publié le 8 mars 2016 par le département de la Justice des États-Unis. Le jour de la publication, M. Trujillo a plaidé coupable d’un chef d’accusation pour blanchiment d’argent en bande organisée et de deux chefs d’accusation pour fraude électronique en bande organisée, en lien avec sa participation dans plusieurs arrangements visant à soudoyer des dirigeants du football. La chambre de jugement a reconnu MM. Davidson, Takkas et Trujillo coupables de violation de l’art. 21 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA. Les trois dirigeants ont par conséquent été suspendus à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Ils devront en outre s’acquitter chacun d’une amende d’un montant de CHF 1 000 000. Ces suspensions entrent en vigueur dès la notification des décisions.