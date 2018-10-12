La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante suspend Osiris Guzmán

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a suspendu M. Osiris Guzmán, président de la Fédération de Football de République dominicaine, pour une durée de dix ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

M. Guzmán a été reconnu coupable d’infraction aux articles 19 (Conflit d’intérêts), 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 27 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA. Il est par conséquent suspendu pour une durée de dix ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 150 000.