La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Ricardo Teixeira

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Ricardo Teixeira - ancien membre du comité exécutif de la Confédération Sud-Américaine de Football (CONMEBOL), ancien président de la Fédération Brésilienne de Football (CBF) et ancien membre du Comité Exécutif et de diverses commissions permanentes de la FIFA - coupable de corruption en violation du Code d’éthique de la FIFA.

L’enquête concernant M. Teixeira a porté sur divers systèmes de corruption essentiellement mis en place durant la période 2006-2012 et liés à son rôle dans l’octroi de contrats à des entreprises pour les droits médias et marketing de compétitions de la CBF, de la CONMEBOL et de la Concacaf.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Teixeira avait enfreint l’art. 27 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 1 000 000.

La décision a été notifiée à M. Teixeira ce 29 novembre, date à laquelle l’interdiction est entrée en vigueur, et est publiée sur legal.fifa.com ; elle peut être consultée ici.