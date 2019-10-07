La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Reynaldo Vásquez

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Reynaldo Vásquez – ancien président de la Fédération Salvadorienne de Football (FESFUT) – coupable de corruption, en violation du Code d’éthique de la FIFA.
La procédure d’instruction ouverte contre M. Vasquez portait sur des systèmes de corruption liés à des rencontres organisées par la FESFUT et à des matches de compétitions de la FIFA durant la période 2009-2015.
Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Vásquez avait enfreint l’art. 27 (Corruption) de l’édition 2019 du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 500 000.
La décision a été notifiée à M. Vásquez via la FESFUT ce 7 octobre, date à laquelle l’interdiction est entrée en vigueur.