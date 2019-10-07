La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Reynaldo Vásquez

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Reynaldo Vásquez – ancien président de la Fédération Salvadorienne de Football (FESFUT) – coupable de corruption, en violation du Code d’éthique de la FIFA.

La procédure d’instruction ouverte contre M. Vasquez portait sur des systèmes de corruption liés à des rencontres organisées par la FESFUT et à des matches de compétitions de la FIFA durant la période 2009-2015.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Vásquez avait enfreint l’art. 27 (Corruption) de l’édition 2019 du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 500 000.