La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Oden Charles Mbaga

À travers sa décision du 18 septembre 2018, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique a reconnu M. Oden Charles Mbaga, arbitre affilié à la Fédération Tanzanienne de Football, coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin.

L’enquête à l’encontre de M. Mbaga a été ouverte le 11 juillet 2018. Dans sa décision, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a établi que M Mbaga avait enfreint l’art. 9 (Corruption) de l’édition 2009 du Code d’éthique de la FIFA, et l’a ainsi suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 200 000.