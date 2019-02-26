La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Oden Charles Mbaga

À travers sa décision du 18 septembre 2018, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique a reconnu M. Oden Charles Mbaga, arbitre affilié à la Fédération Tanzanienne de Football, coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin.
L’enquête à l’encontre de M. Mbaga a été ouverte le 11 juillet 2018. Dans sa décision, la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA a établi que M Mbaga avait enfreint l’art. 9 (Corruption) de l’édition 2009 du Code d’éthique de la FIFA, et l’a ainsi suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 200 000.
La décision a été notifiée à M. Mbaga aujourd’hui, date à laquelle la suspension est entrée en vigueur.