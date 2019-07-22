La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Mooketsi Kgotlele

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a reconnu M. Mooketsi Kgotlele, ancien secrétaire général de la Fédération Botswanaise de Football, coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin dans le cadre de manipulations de matches internationaux.

La procédure éthique a été ouverte à l’encontre de M. Kgotlele le 6 septembre 2018 dans le sillage d’une vaste enquête portant sur des tentatives de manipulations de matches internationaux à des fins de paris par l’arrangeur de matches Wilson Raj Perumal.

Cette enquête de grande ampleur a été menée sur plusieurs années par la FIFA et ses services compétents, en étroite coopération avec les parties prenantes et autorités concernées. Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Kgotlele avait enfreint l’art. 12 (Corruption) de l’édition 2006 du Code d’éthique de la FIFA, et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 50 000.