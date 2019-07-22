La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Mooketsi Kgotlele

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a reconnu M. Mooketsi Kgotlele, ancien secrétaire général de la Fédération Botswanaise de Football, coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin dans le cadre de manipulations de matches internationaux.
La procédure éthique a été ouverte à l’encontre de M. Kgotlele le 6 septembre 2018 dans le sillage d’une vaste enquête portant sur des tentatives de manipulations de matches internationaux à des fins de paris par l’arrangeur de matches Wilson Raj Perumal.
Cette enquête de grande ampleur a été menée sur plusieurs années par la FIFA et ses services compétents, en étroite coopération avec les parties prenantes et autorités concernées. Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Kgotlele avait enfreint l’art. 12 (Corruption) de l’édition 2006 du Code d’éthique de la FIFA, et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 50 000.
La décision a été notifiée à M. Kgotlele ce 22 juillet, date à laquelle l’interdiction est entrée en vigueur.