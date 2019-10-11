La chambre de jugement de la Commission d'Éthique indépendante sanctionne M. Sayed Aghazada

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Sayed Aghazada, ancien secrétaire général de la Fédération Afghane de Football (AFF), membre de commission de la FIFA et membre du comité exécutif de l’AFC, coupable de plusieurs violations du Code d'éthique de la FIFA.

L’enquête concernant M. Aghazada portait sur les plaintes déposées par plusieurs joueuses afghanes, qui accusaient M. Keramuudin Karim, ancien président de l’AFF, d’abus sexuels répétés de 2013 à 2018, époque où M. Aghazada était secrétaire général de l’AFF.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Aghazada avait connaissance de ces abus et qu'il aurait dû les signaler et chercher à les éviter, conformément au Code d’éthique de la FIFA.

La chambre de jugement a estimé que M. Aghazada avait enfreint l’art. 17 (Devoir de signalement) et l’art. 23 (Protection de l’intégrité physique et morale) du Code d’éthique de la FIFA, et a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre), aux niveaux national et international, pour une période de cinq ans. Il devra, en outre, s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 10 000.

La décision a été notifiée à M. Aghazada ce 11 octobre, date à laquelle l'interdiction est entrée en vigueur.