La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Kokou Hougnimon Fagla

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a reconnu M. Kokou Hougnimon Fagla, arbitre et officiel affilié à la Fédération Togolaise de Football, coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin à des fins de manipulation de match.

La procédure éthique concernant M. Fagla a été ouverte le 27 mars 2018 dans le sillage d’une vaste enquête portant sur des tentatives de manipulations de matches internationaux par M. Wilson Raj Perumal à des fins de paris. Cette enquête à grande échelle a été menée par le département Intégrité de la FIFA sur plusieurs années, en étroite coopération avec les parties prenantes et autorités concernées.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M Fagla avait enfreint l’art. 11 (Corruption) de l’édition 2009 du Code d’éthique de la FIFA, et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 3 000.