Communiqué de Presse

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

jeudi 24 janvier 2019, 15:58
Organisation

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Ibrahim Chaibou

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique a reconnu M. Ibrahim Chaibou, un ancien arbitre international, coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin. Il est par conséquent suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 200 000. La décision a été notifiée à M. Chaibou le 22 janvier 2019, date à laquelle la suspension est entrée en vigueur.

