La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Enrique Sanz

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Enrique Sanz – ancien secrétaire général de la Confédération d’Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (Concacaf) – coupable de corruption, en violation du Code d’éthique de la FIFA.

La procédure d’instruction ouverte contre M. Sanz portait sur sa participation – entre 2012 et 2015 – à la négociation de pots-de-vin dans le cadre de plusieurs systèmes de corruption concernant des compétitions organisées par la FIFA, la Concacaf, l’Union Caribéenne de Football (CFU) et la Confédération Sud-Américaine de Football (CONMEBOL).

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Sanz avait enfreint l’art. 27 (Corruption) de l’édition 2019 du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 100 000.