La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Domingo Mituy Edjang

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Domingo Mituy Edjang – ancien président de la Fédération Équato-Guinéenne de Football (FEGUIFUT) et ancien membre de commission de la FIFA – coupable d’avoir utilisé abusivement les fonds de la FIFA, en violation du Code d’éthique de la FIFA.

L’enquête concernant M. Mituy Edjang portait sur le détournement de fonds reçus par la FEGUIFUT en 2014 dans le cadre du Programme d’Assistance Financière de la FIFA (FAP).

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Mituy Edjang avait enfreint l’art. 21, al. 2 (Corruption) de l’édition 2012 du Code d’éthique de la FIFA, et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international pour une durée de quatre ans. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 80 000.