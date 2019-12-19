La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Ariel Alvarado

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Ariel Alvarado – ancien président de la Fédération Panaméenne de Football (FEPAFUT), ancien membre du comité exécutif de la Concacaf et ancien membre de commission de la FIFA – coupable d’infraction au Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin.
La procédure d’instruction ouverte contre M. Alvarado portait sur des systèmes de corruption liés à des rencontres organisées par la FEPAFUT entre 2009 et 2011 ainsi qu’à l’attribution de droits médias et marketing de la Concacaf.
Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Alvarado avait enfreint l’art. 27 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 500 000.
La décision a été notifiée à M. Alvarado ce 19 décembre, date à laquelle l’interdiction est entrée en vigueur, et est publiée sur legal.fifa.com ; elle peut être consultée ici.