La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Ariel Alvarado

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Ariel Alvarado – ancien président de la Fédération Panaméenne de Football (FEPAFUT), ancien membre du comité exécutif de la Concacaf et ancien membre de commission de la FIFA – coupable d’infraction au Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin.

La procédure d’instruction ouverte contre M. Alvarado portait sur des systèmes de corruption liés à des rencontres organisées par la FEPAFUT entre 2009 et 2011 ainsi qu’à l’attribution de droits médias et marketing de la Concacaf.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Alvarado avait enfreint l’art. 27 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 500 000.