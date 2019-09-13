La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Alexander Shprygin

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Alexander Shprygin – ancien membre du comité exécutif et d’autres commissions de la Fédération Russe de Football (FUR) – coupable de discrimination en violation du Code d’éthique de la FIFA.

La procédure d’instruction ouverte contre M. Shprygin portait sur des déclarations dans les médias et du contenu publié sur les réseaux sociaux en 2014 et 2015.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Shprygin avait enfreint l’art. 22 (Discrimination et diffamation) du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction de deux ans d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 10 000.