La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Abu Bakarr Kabba

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a reconnu M. Abu Bakarr Kabba – ancien officiel affilié à la Fédération Sierra-Léonaise de Football – coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté et reçu des pots-de-vin dans le cadre de la manipulation de matches internationaux.

La procédure éthique à l’encontre de M. Kabba a été ouverte le 11 juillet 2018, dans le sillage d’une enquête de grande ampleur portant sur la (tentative de) manipulation de matches internationaux à des fins de paris par M. Wilson Raj Perumal. Cette enquête a été menée par la FIFA et ses services compétents, en étroite coopération avec les parties prenantes et autorités concernées.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Kabba avait enfreint l’art. 11 (Corruption) de l’édition 2009 du Code d’éthique de la FIFA, et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international pour une durée de cinq ans. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 50 000.