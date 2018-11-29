Les meilleurs à l'œuvre

Communiqué de Presse

jeudi 29 novembre 2018, 14:00
Organisation

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Manuel Dêndê

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a suspendu M. Manuel Dêndê – ancien président de la Fédération de Football de São-Tomé-et-Príncipe – pour une durée de quatre ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

M. Dêndê a été reconnu coupable de violation des art. 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 21 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA, édition 2012. Il est par conséquent suspendu pour une durée de quatre ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 75 000.

La décision a été notifiée à M. Dêndê ce jour et prend effet immédiatement.

