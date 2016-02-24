La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante ouvre des procédures à l’encontre de MM. Bedoya et Jadue

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert ce mercredi 24 février une procédure formelle à l’encontre de Luis Bedoya, ancien membre du Comité Exécutif de la FIFA, ancien vice-président de la CONMEBOL et ancien président de la Fédération Colombienne de Football, et de Sergio Jadue, ancien vice-président de la CONMEBOL et ancien président de la Fédération Chilienne de Football.

L’ouverture de ces procédures est fondée sur les rapports finaux soumis par la chambre d’instruction.

La chambre de jugement a étudié les rapports avec attention et décidé d’initier une procédure de jugement à l’encontre de ces deux officiels. Pour des raisons de confidentialité et de présomption d’innocence, la chambre de jugement ne publiera pas d’informations supplémentaires pour le moment.