La cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ 2021 aura lieu le 17 janvier

La cérémonie se tiendra le lundi 17 janvier 2022

La procédure de vote débutera le lundi 22 novembre et s’achèvera le vendredi 10 décembre 2021

La cérémonie sera organisée au format virtuel

Organisée le lundi 17 janvier 2022 au format virtuel, dans le strict respect des mesures de santé publique, la cérémonie des The Best FIFA Football Awards™2021 sera diffusée partout dans le monde depuis le siège de la FIFA à Zurich, en Suisse.

Dans la plupart des pays et continents, les compétitions ont pu reprendre et se dérouler presque normalement. Beaucoup de travail, de solidarité et de mesures spéciales ont permis aux supporters de ressentir à nouveau les émotions propres au football. La FIFA estime d’autant plus important de distinguer les individus retenus dans les catégories suivantes :

The Best – Joueuse de la FIFA

The Best – Joueur de la FIFA

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin

The Best – Gardienne de but de la FIFA

The Best – Gardien de but de la FIFA

FIFA FIFPRO World 11 féminin

FIFA FIFPRO World 11 masculin

Distinction Fair-play de la FIFA

Prix Puskás de la FIFA (accordé à l’auteur(e) du plus beau but de l’année)

Prix des Supporters de la FIFA

Les prix récompensent le/la meilleur(e) de sa catégorie, quel que soit le championnat où il/elle évolue ou sa nationalité, pour ses accomplissements lors de la saison 2020/21 (qui inclut les Tournois Olympiques de Football à Tokyo) pour la catégorie concernée.

La cérémonie sera aussi l’occasion de saluer de formidables accomplissements à travers la remise de prix spéciaux.

La procédure de vote inclut les voix de quatre piliers du monde du football. En effet, dans les différentes catégories pour le football féminin et masculin, les lauréats ou lauréates seront déterminé(e)s à l’issue d’une procédure de vote réunissant à la fois les voix des capitaines et des sélectionneurs ou sélectionneuses de toutes les équipes nationales de la planète, les suffrages en ligne des supporters, ainsi que les choix d’un panel de plus de 300 représentants des médias, conformément aux Règles d’attribution. La procédure de vote s’ouvrira le lundi 22 novembre et se clôturera le vendredi 10 décembre 2021.