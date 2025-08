L’horloge du compte à rebours officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ dévoilée à un an du coup d’envoi de la compétition

L’excitation monte aux quatre coins du globe à l’approche de la première Coupe du Monde de la FIFA™ organisée au Moyen-Orient

Un an tout juste avant le coup d’envoi de la compétition, l’horloge du compte à rebours officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, construite par Hublot, a été dévoilée au Corniche Fishing Spot de Doha (Qatar), le dimanche 21 novembre 2021. Les fans du monde entier ont pu découvrir cette extraordinaire mécanique en direct, lors d'une émission intitulée Join the beat ("Mettez-vous dans le rythme") sur la chaîne YouTube de la FIFA et Qatar2022.qa. Cet événement était l'occasion d’entamer le compte à rebours en compagnie de 150 invités de marque.

Les formes élégantes de cette horloge s’inspirent de la silhouette fluide de l’emblème de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et de la forme du sablier, deux éléments qui symbolisent les nombreuses connexions que cette compétition unique en son genre s’apprête à établir. La structure a été pensée pour refléter sous tous les angles le magnifique paysage urbain derrière elle.

L’horloge du compte à rebours égrène les heures, les minutes et les secondes qui nous séparent encore du match d’ouverture au stade Al Bayt, le lundi 21 novembre 2022.

Les observateurs les plus affûtés auront noté la présence, parmi les invités, de l’ami de la marque Hublot et ancien champion du monde 1998 Marcel Desailly, de l'entraîneur du club de la Qatar Stars League Al Sailiya SC Sami Trabelsi et d'Adel Khamis, ambassadeur de l'Héritage du Qatar. Au-dessus de leurs têtes, le ciel a servi de toile de fonds aux acrobaties de drones et aux illuminations de feux d’artifice numériques.

"J'ai été impliqué dans l'organisation d'événements sportifs au cours des dernières décennies, mais je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui se passe ici," a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Tout est prêt. Les sites seront fantastiques. Les fans vivront une expérience formidable."

"Le monde va découvrir un pays et toute une région : Le Qatar, la région du Golfe, le Moyen-Orient, le monde arabe. Un lieu où les gens se rencontrent et se rassemblent. C'est ce qu'est le football, c'est ce qu'est cette partie du monde et sa culture, et le monde va se rendre compte de cela." Son Excellence Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité suprême pour la remise et l’héritage, s’est également exprimé lors de la cérémonie : "Nous sommes ravis de découvrir cette horloge du compte à rebours officiel, à un an du début du tournoi". "Cette présentation constitue un tournant important pour le Qatar, en tant qu’hôte. Nous entrons dans la dernière ligne droite qui nous sépare d'un événement très important, qui laissera un héritage durable. Cette première Coupe du Monde au Moyen-Orient et dans le monde arabe fera date."