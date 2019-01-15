L’appel de Keramuudin Karim rejeté par le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique

Le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique a rejeté l’appel déposé par M. Keramuudin Karim, président de la Fédération Afghane de Football, et confirmé dans sa totalité les sanctions provisoires prononcées le 12 décembre 2018 par la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique.
En conséquence, la suspension provisoire de 90 jours (cf. art. 84ss de l’édition 2018 du Code d’éthique de la FIFA) prononcée par la chambre d’instruction est maintenue.
La décision du président de la chambre de jugement a été notifiée à M. Karim aujourd’hui.