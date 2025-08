Joyce Cook nommée Conseillère Senior de la FIFA

Joyce Cook, Directrice de la Division Responsabilité Sociale et Éducation de la FIFA, a annoncé qu’elle occuperait bientôt un nouveau poste de Conseillère Senior auprès de la FIFA, dans le cadre duquel elle s’attèlera à la création d’une entité chargée de la sûreté dans le sport. Dans ses nouvelles fonctions, Joyce Cook s’appuiera sur ses nombreux accomplissements réalisés pour le compte de la FIFA, notamment le déploiement initial du Programme Forward de la FIFA et la supervision des politiques et programmes de la FIFA en matière de droits humains, de prévention à l’égard des personnes vulnérables et de protection de l’environnement. Après une brillante carrière consacrée à la promotion de l’égalité, de l’accessibilité et de l’inclusion dans le sport, Joyce Cook a rejoint la FIFA en novembre 2016, initialement en tant que Directrice de la Division Associations Membres. En septembre 2019, elle a été nommée Directrice de la toute nouvelle division Responsabilité Sociale et Éducation de la FIFA. "Je suis fière de ma modeste contribution aux réformes de la FIFA et du travail que j’ai pu faire avec tant de collègues et amis aussi talentueux que passionnés au sein de notre organisation", a déclaré Joyce Cook. "Quand je fais le bilan des résultats obtenus par la FIFA depuis 2016, je suis fière des mesures importantes que nous avons prises pour protéger les enfants et adultes vulnérables contre le harcèlement et les violences dans le football." "J’aimerais remercier tous les membres de mon équipe pour leur gentillesse, leur soutien et leur amitié, ainsi que le Président et la Secrétaire Générale de la FIFA pour leur confiance." Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a pour sa part déclaré : "Au nom de la FIFA, je tiens à remercier Joyce pour son engagement sans faille, sa passion et son dévouement au cours de ces cinq années et demie. Joyce laisse derrière elle un riche héritage de réformes durables et ambitieuses en matière de diversité et d’inclusion. Je me réjouis de continuer à travailler avec elle dans son nouveau rôle et lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets. " Les fonctions actuelles de Joyce Cook au siège de la FIFA prendront fin le 30 avril 2022. Elle regagnera ensuite le Royaume-Uni pour occuper le poste de Conseillère Senior chargée de la supervision des initiatives déployées par la FIFA dans l’optique de mettre en place un organisme international indépendant multisport et pluri-institutionnel chargé d’enquêter sur les affaires de maltraitance dans le sport. Un processus de recrutement est en cours concernant les fonctions liées à la responsabilité sociale et une annonce suivra en temps voulu.