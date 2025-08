Jill Ellis dirigera le Groupe consultatif technique de la FIFA sur l’avenir du football féminin

"Je suis impatiente de travailler avec la FIFA et de réunir les plus brillants esprits du moment", précise l'intéressée. "Je m’attends à un dialogue riche et constructif, qui doit nous permettre de trouver des solutions pour améliorer l’écosystème du football féminin. Nos discussions porteront probablement sur l’introduction de compétitions plus intenses et plus régulières à tous les niveaux, l’optimisation des structures de formation et l’amélioration du niveau des entraîneurs et des éducateurs. Mais cette liste n’est pas exhaustive ; aucun sujet n’est tabou."