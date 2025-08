Le groupe consultatif Technique poursuit les discussions sur l’avenir du football masculin

Un groupe d’entraîneurs et de footballeurs de haut niveau issus des six continents se réunira cette semaine aux côtés d’Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, dans le cadre du processus de consultation sur l’avenir du football mondial. Ce prestigieux panel fait partie d’un nouveau groupe consultatif Technique sur l’avenir du football masculin qui offre à la FIFA des informations de première main d’entraîneurs et de footballeurs professionnels du monde entier cumulant plus de 3 000 sélections internationales et près de 300 matches en Coupe du Monde de la FIFA™. Sa mission consiste à évaluer les alternatives potentielles à l’organisation actuelle du football masculin selon un double prisme : la volonté de rendre le football véritablement mondial et la nécessité de donner sa chance à chaque talent et à chaque région. Le groupe qui se réunira en personne à Doha, au Qatar, pour des discussions sur deux jours comprend Ali Al-Habsi (Oman), Emmanuel Amuneke (Nigeria), Jared Borgetti (Mexique), Tim Cahill (Australie), Youri Djorkaeff (France), Avram Grant (Israël), Sami Khedira (Allemagne), Alexi Lalas (États-Unis), Marco Materazzi (Italie), Ryan Nelsen (Nouvelle-Zélande), Nuno Gomes (Portugal), Roberto Carlos (Brésil), Ronaldo Luis Nazário de Lima (Brésil), Mikaël Silvestre (France), Peter Schmeichel (Danemark), David Suazo (Honduras), David Trezeguet (France) et Pablo Zabaleta (Argentine).