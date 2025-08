La FIFA et Calm lancent une collaboration afin de fournir des outils de bien-être mental

Lors des prochaines compétitions de la FIFA, les joueurs, les joueuses, le personnel déployé et près de 25 000 volontaires recevront un abonnement gratuit à Calm

Les supporters bénéficieront de promotions attrayantes pour Calm, l’application la plus utilisée dans le domaine du sommeil, de la méditation et de la relaxation

Cette collaboration souligne l’engagement de la FIFA à sensibiliser aux symptômes des troubles mentaux et à promouvoir une action en faveur de la santé mentale

La FIFA a annoncé que Calm – l’application n°1 du sommeil, de la méditation et de la relaxation – sera le "produit officiel de la pleine conscience et de la méditation" de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ et la FIFAe Nations Cup 2023™. Calm et la FIFA s’associent en vue de fournir à la communauté du football mondial des outils de soutien à la santé mentale avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2022 en novembre. Dans le cadre de cette collaboration, les joueurs, joueuses, entraîneurs et membres des encadrements techniques des équipes participant aux Coupes du Monde masculine et féminine recevront des abonnements gratuits à Calm pour les aider à mieux se préparer aux matches.

Le personnel de la FIFA et les milliers de volontaires qui contribuent à l’organisation des plus grands événements footballistiques de la planète pourront également profiter de cette offre. En outre, afin de s’assurer que l’ensemble de la communauté du football mondial ait accès aux outils de bien-être mental de Calm, les supporters bénéficieront de 50% de réduction sur les abonnements via des offres exclusives lancées en amont de Qatar 2022 et d’autres événements de la FIFA.

"La santé mentale et la santé physique sont deux composantes égales du bien-être général d’un individu. Nous devons prendre soin d’elles pour dûment prendre soin de la famille du football", a déclaré Andrew Massey, Directeur de la Sous-Division Médical de la FIFA. "En tant que communauté sportive, nous devons créer un environnement qui favorise davantage le bien-être et la santé mentale. Le bien-être de tous les footballeurs et toutes les footballeuses a toujours été - et sera toujours - la priorité absolue de la FIFA, comme le prouve cette collaboration."

"Nous sommes fiers de faire équipe avec la FIFA et de fournir des outils de bien-être mental à la communauté du football mondial", a ajouté Fergal Walker, Vice-Président des Partenariats de Calm. "Notre collaboration ne fait que débuter et nous avons hâte de travailler à l’intégration de la santé mentale dans le football, pour les joueurs, pour les joueuses, pour le personnel, et bien sûr, pour les supporters." La FIFA s’efforce d’utiliser le football comme un outil pour améliorer la santé mentale à travers sa campagne mondiale #ReachOut, qui vise à sensibiliser aux symptômes des troubles mentaux, à encourager chacun et chacune à demander de l’aide en cas de besoin et à agir au quotidien pour améliorer la santé mentale des populations.