La FIFA aide à l'évacuation des réfugiés d'Afghanistan

La FIFA peut confirmer qu'à l'issue de négociations complexes, elle a, avec le soutien du Qatar, évacué d'Afghanistan près de 100 membres de la famille du football, dont des joueuses. La FIFA tient à exprimer ses sincères remerciements au gouvernement du Qatar pour son soutien, qui a facilité des discussions approfondies, et pour avoir assuré le passage en toute sécurité de ces personnes, considérées comme présentant le plus grand risque, sur un vol charter de Qatar Airways de Kaboul, en Afghanistan, à Doha, au Qatar. La direction de la FIFA a coordonné étroitement avec le gouvernement du Qatar depuis le mois d'août l'évacuation du groupe, et continuera à travailler étroitement sur l'évacuation en toute sécurité d'autres membres de la famille sportive à l'avenir.