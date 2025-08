Échanges constructifs avec la PFA et la FIFPRO sur le bien-être des joueurs et joueuses

La FIFA a tenu le jeudi 20 janvier 2022 une réunion constructive en présentiel avec des joueurs de la Premier League et des joueuses de la Women’s Super League. Gianni Infantino, Président de la FIFA, s’est rendu à Manchester, au Royaume-Uni, en compagnie d’Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA. Jill Ellis, entraîneure sacrée à deux reprises en Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, a assisté aux échanges à distance. Cette rencontre hybride vient compléter une série de dialogues tenus au cours des derniers mois sur le calendrier international des matches avec des joueurs, des joueuses et leurs représentants.

"La FIFA écoute tout le monde", souligne Gianni Infantino. "Nous sommes ravis de pouvoir discuter avec les joueurs et les joueuses et entendre leur opinion en toute transparence. C’était une conversation extrêmement intéressante. Du côté de la FIFA, cela nous a permis d’exposer aux principaux intéressés ce que nous comptons faire pour protéger les acteurs du jeu et la qualité du football international." "Nous accordons la plus grande importance aux opinions que nous avons pu recueillir. Je suis certain que cela donnera lieu à de nouveaux échanges tout aussi constructifs. C’est ce que nous avons en tête depuis le début : favoriser un dialogue ouvert où chacun et chacune peut exprimer ses opinions." "Il est indispensable que les joueurs et joueuses du monde entier prennent part aux discussions en cours sur l’avenir du football. Aujourd’hui, nous avons une occasion réelle de changer les choses. Nous remercions la PFA et la FIFPRO de nous avoir aidés à intégrer des footballeuses et des footballeurs évoluant en Angleterre dans cette vaste réflexion. Nous espérons poursuivre ce dialogue dans le monde entier."

Maheta Molango, directeur général de la Professional Footballers' Association (PFA, syndicat des footballeurs professionnels évoluant en Angleterre et au pays de Galles), a déclaré : "Je remercie Gianni Infantino et toute l’équipe de la FIFA d’avoir accepté l’invitation de la PFA à cette rencontre en présentiel à Manchester avec nos membres. Je sais que les joueurs et les joueuses ont apprécié à sa juste valeur ce dialogue franc, constructif et positif. Je tiens aussi à les en remercier." "Pour les membres de la PFA, c’était l’occasion idéale de faire connaître leur opinion sur un large éventail de questions essentielles concernant l’organisation et le calendrier du football. Si l’on souhaite que les protagonistes de notre sport puissent influer sur les décisions qui déterminent son avenir, il est indispensable d’organiser des rencontres comme celle-ci." "Au sein de la PFA, nous sommes bien déterminés à poursuivre ce dialogue avec Gianni Infantino et la FIFA. Nous avons également l’intention de faciliter un échange sur les aspects les plus importants du football entre nos membres et d’autres hauts dirigeants de la discipline."