Des études de faisabilité prévoient de nombreuses retombées financières positives en cas de Coupe du Monde de la FIFA™ bisannuelle

"L’engagement de la FIFA en faveur de l’avenir du football est total. Nous souhaitons donner sa chance à chaque talent et avons bien l’intention de créer l’environnement adéquat par le biais de nos compétitions", a déclaré le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger. "Nous souhaitons réorganiser les calendriers internationaux des matches afin de promouvoir et améliorer le football tout en préservant les intérêts des parties prenantes, à l’image des joueurs et des joueuses qui bénéficieraient d’une période de repos obligatoire." Les nouveaux calendriers internationaux incluraient par ailleurs moins de fenêtres internationales, ce qui réduirait du même coup les déplacements pour les joueurs et joueuses. Le nombre de confrontations aller-retour sera déterminé après consultation des associations membres, mais une baisse du nombre de jours de mise à disposition pour les clubs est quoi qu’il en soit à prévoir. Enfin, de nouveaux concepts d’organisation et de coorganisation des compétitions de jeunes annuelles de la FIFA ont été présentés lors du sommet afin de pouvoir véritablement donner sa chance à chaque talent. "Dès le début du processus, nous avons réalisé que le football féminin ne devait pas être examiné sous le même prisme que son homologue masculin, et cela a porté ses fruits", a indiqué Jill Ellis. "Notre proposition visant à optimiser le calendrier international des matches pour le football féminin tient évidemment compte du bien-être des joueuses et de la nécessité de les protéger. Organiser une Coupe du Monde Féminine de la FIFA tous les deux va dans ce sens, tout comme la mise en place de meilleurs parcours de formation et d’une plus grande égalité dans le football féminin, notamment en termes d’opportunités. Le potentiel de croissance est là. Grâce à diverses initiatives tel que le nouveau programme commercial, nous allons créer l’environnement idéal pour pouvoir introduire une compétition internationale interclubs qui contribuera à un avenir radieux pour le football féminin." La FIFA entend poursuivre le processus de consultation avec les confédérations et associations membres début 2022 afin de discuter plus en détail de ces deux études. L’ensemble de la documentation liée aux études de faisabilité, y compris les documents d’appui et diverses vidéos, sera publiée sur les canaux de communication de la FIFA dans les prochains jours.