La consultation des sélectionneurs masculins sur l’avenir du football aura lieu cette semaine

Tous les sélectionneurs des équipes nationales masculines ont reçu une invitation à participer aux visioconférences en ligne consacrées au nouveau calendrier international des matches. Ces réunions se dérouleront le mardi 19 octobre 2021 et le jeudi 21 octobre 2021. Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, mènera les débats, qui porteront sur différents sujets : la santé des joueurs, les périodes de matches internationaux, la fréquence de la Coupe du Monde de la FIFA™, entre autres. "Le point de vue des sélectionneurs des équipes nationales masculines est très important", souligne Wenger, qui dirige le groupe consultatif technique pour le football masculin. "Nous n’avons pas souvent l’occasion de nous réunir pour échanger. Il faut donc saisir la chance de dialoguer lorsqu’elle se présente. C’est la meilleure façon pour nous de protéger la place qu’occupe le football dans le monde et de rendre notre sport vraiment mondial." La consultation de l’ensemble des acteurs du football se poursuit. La FIFA en profite pour rappeler aux supporters du monde entier qu’ils peuvent formuler leurs idées et leurs commentaires sur le nouveau calendrier international des matches ICI. Jill Ellis, double lauréate de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, dirige le groupe consultatif technique pour l’avenir du football féminin.