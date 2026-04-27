Tenue de la séance plénière des organes juridictionnels de la FIFA en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les membres des organes juridictionnels de la FIFA se sont réunis à Miami pour la séance plénière

La prévention et la lutte contre la discrimination figuraient parmi les principaux thèmes abordés

L’objectif est de renforcer la cohérence et la crédibilité des processus décisionnels

La séance plénière des organes juridictionnels de la FIFA, qui s’est tenue cette semaine à Miami, a rassemblé les membres de l’ensemble du système judiciaire de l’organisation à l’occasion de deux jours de dialogue stratégique et de partage des connaissances.

Avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en ligne de mire, la séance plénière a constitué un important forum pour le renforcement institutionnel. Les participants ont ainsi pris part à des débats animés par des experts sur certaines des questions les plus urgentes auxquelles le football mondial est aujourd’hui confronté. Parmi les thèmes abordés figuraient notamment la jurisprudence récente en matière de cas disciplinaires et éthiques, la mise en œuvre des décisions de la FIFA, les pratiques de protection et prévention, les enquêtes centrées sur les victimes et tenant compte de traumatismes, ainsi que les mesures efficaces de lutte contre la discrimination et le racisme dans le football.

Par la participation des dirigeants de la FIFA, de représentants des confédérations et d’experts externes, cet événement a permis un précieux échange d’expériences, l’harmonisation d’approches et la promotion d’une plus grande cohérence dans la prise de décisions judiciaires au sein des instances du football mondiales.