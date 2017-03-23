Première réunion de la nouvelle Commission des Acteurs du Football de la FIFA

Des représentants des clubs, des championnats et des joueurs étaient venus le 22 mars 2017 à Zurich pour participer à la première réunion de la Commission des Acteurs du Football de la FIFA aux côtés des associations membres, des confédérations et de l'administration de la FIFA. Cet organe a été mis en place afin de fournir une plateforme qui permettra à la FIFA d'engager un dialogue de fond avec les acteurs-clés du football professionnel. L'objectif est d'améliorer les relations, d'échanger des opinions et de construire l'unité dans tous les secteurs du beau jeu.

La réunion inaugurale a été présidée par Victor Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la CONCACAF. Des acteurs issus de toutes les confédérations ont débattu d'un grand nombre de questions : la création d'une task force pour améliorer le système de transfert international, la récente réunion de l'IFAB à Londres ou encore le passage du système de licences de clubs de la FIFA d'un instrument de contrôle strict à un programme de professionnalisation basé sur de grands principes.

"Discuter avec tous les acteurs du football professionnel est essentiel aux yeux de la FIFA", a déclaré le Président de la FIFA Gianni Infantino. "Cette réunion nous a donné l'occasion d'aborder de nombreux sujets et d'améliorer la collaboration entre la FIFA et tous ceux qui font le football professionnel. La FIFA 2.0 définit le rôle de la Commission des Acteurs du Football. Celle-ci doit rassembler tout le monde dans un cadre clair pour traiter de problèmes importants. Cette première séance de travail illustre parfaitement ce que nous voulons faire."

"Les représentants de grands clubs, de championnats et d'associations de joueurs du monde entier se sont retrouvés pour débattre en profondeur du développement du jeu, dans une ambiance constructive", soulignait pour sa part le président de la Commission des Acteurs du Football de la FIFA Victor Montagliani. "Les participants étaient unis par un même désir de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent le monde professionnel. Nous sommes impatients de poursuivre dans la voie ouverte par cette première réunion."