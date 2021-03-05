Première promotion du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a lancé plus tôt cette semaine le Diplôme de la FIFA en gestion des clubs, un nouveau cursus impliquant 30 participants – dont des dirigeants de club et d’anciens internationaux du monde entier – et ayant pour objectif de leur fournir les informations, tendances, connaissances pratiques et conclusions des travaux de recherche les plus actuelles de ce domaine.

Près de 400 candidatures provenant des quatre coins du monde ont été déposées dans le cadre de cette première édition du diplôme. Le Président de la FIFA a ouvert la première journée de cours en prononçant une allocution de bienvenue riche en anecdotes personnelles et mémorables, invitant cette première promotion à utiliser ce cursus pour "protéger le football" et à acquérir les connaissances requises pour "rendre le football véritablement mondial". Le directeur général de l’AC Milan, Ivan Gazidis, a ensuite effectué une fascinante intervention sur les modèles commerciaux du football mondial avant qu’une étude de cas sur le Liverpool FC ne soit présentée par son ancien directeur général, Peter Moore.

Le cours a repris le deuxième jour avec une étude approfondie du modèle économique durable du Real Madrid avec une conférence du professeur et auteur de la Columbia Business School, Steven G.Mandis, avant de s'achever par une présentation inspirante du directeur du football de Leeds United, Victor Orta, qui a exposé la philosophie derrière les opérations sportives et les prises de décision du club.

Ces prochains mois, les participants continueront de débattre et d’échanger leur point de vue avec des experts du secteur et des leaders du monde du football afin d’aborder notamment le fonctionnement des clubs, la gestion des stades, les aspects financiers, le marketing et la communication, les centres de formation et les académies, la gouvernance et les questions juridiques, ainsi que le leadership et la négociation. Dans le cadre du diplôme, les participants devront également élaborer un plan stratégique pour leur club respectif avant de pouvoir obtenir leur certificat en janvier 2022 à l’occasion d’une cérémonie qui se tiendra au siège de la FIFA, à Zurich.

"Une vue d’ensemble à 360 degrés de la gestion d’un club"

Au sein de cette première promotion figurent d’anciens internationaux tels que Fabio Cannavaro, Carlos Bocanegra, Juan Pablo Ángel, Nuno Gomes et Philippe Senderos, ainsi que des dirigeants de clubs comme Sérgio Rodrigues, président du Cruzeiro Esporte Clube.

"Le Diplôme en gestion des clubs est une initiative formidable et unique, et je félicite la FIFA d’avoir permis la création de ce cursus qui contribuera à professionnaliser le football dans le monde entier », a déclaré Fabio Cannavaro, FIFA Legend et vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™.

"C’est une excellente occasion de contribuer aux efforts de mon organisation pour professionnaliser le football. En tant que directeur sportif, je comprends le besoin d’élargir le plus possible le cercle des clubs capables de figurer au plus haut niveau", a expliqué Philippe Senderos.

"C’est un programme de formation court mais dense, et en tant que directeur technique et vice-président d’Atlanta United, il me fournira toutes les ressources dont j’ai besoin pour avoir une vue d’ensemble à 360 degrés de la gestion d’un club", a ajouté Carlos Bocanegra.

"Face à l’évolution rapide du football, il sera très utile de pouvoir partager les bonnes pratiques avec les principaux dirigeants du monde du football", a conclu Sérgio Rodrigues.

Une vidéo promotionnelle du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs et des séquences vidéos de la première journée de cours sont disponibles ici.