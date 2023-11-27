Point disciplinaire sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La Commission de Discipline de la FIFA a pris les mesures suivantes concernant des incidents survenus lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ :

Fédération Argentine de Football La Commission de Discipline a ouvert une procédure à l’encontre de la Fédération Argentine de Football pour de potentielles infractions à l’article 13, alinéa 2c (Utilisation d’un événement sportif comme plateforme pour des manifestations de nature non sportive), à l’article 14, alinéa 5 (Comportement inapproprié d’une équipe), à l’article 15 (Discrimination et incident à caractère raciste) et à l’article 17 (Ordre et sécurité lors des matches) du Code disciplinaire de la FIFA. Ceci fait suite aux chants et gestes discriminatoires, aux coups d’envoi retardés, au non-respect des protocoles relatifs aux matches et à la sécurité, à l’affichage de messages inappropriés par l’équipe et les spectateurs ainsi qu’au lancer d’objets par les spectateurs lors de plusieurs matches impliquant l’équipe représentative d’Argentine lors de la Coupe du Monde 2026.

Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada et Roberto Ayala (Argentine), et Pablo Martín Páez Gavira (Espagne)

La Commission de Discipline a reçu le rapport du procureur en matière disciplinaire et d’éthique concernant les incidents survenus lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 (Espagne – Argentine) et, conformément à la recommandation qui y figure, a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre des joueurs argentins Nahuel Molina (deux chefs d’accusation, l’un pour acte avéré et l’autre pour tentative) et Leandro Paredes (trois chefs d’accusation), ainsi que de l’officiel d’équipe argentin Roberto Ayala (un chef d’accusation), pour de potentielles infractions à l’article 14, alinéa 1i (Agression) du Code disciplinaire. Une procédure disciplinaire a également été ouverte à l’encontre des joueurs argentins Nahuel Molina (un chef d’accusation) et Thiago Almada (un chef d’accusation), ainsi que du joueur espagnol Pablo Martín Páez Gavira (un chef d’accusation), pour de potentielles infractions à l’article 14, alinéa 1b (Comportement antisportif) dudit Code disciplinaire.