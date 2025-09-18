La FIFA publie l’édition 2025 de son Manuel juridique

La FIFA a publié aujourd'hui l’édition 2025 de son Manuel juridique, qui comprend à nouveau l’ensemble des derniers règlements, documents statutaires et circulaires émis par l’instance dirigeante du football mondial, fournissant ainsi une précieuse documentation de référence à toute la communauté du football.

Le Manuel juridique 2025 inclut les récents changements et amendements aux règlements et autres règles FIFA, y compris les versions mises à jour du Règlement de Gouvernance de la FIFA, du Code disciplinaire de la FIFA, du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ainsi que du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, entre autres.