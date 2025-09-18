FIFA.com
jeudi 18 septembre 2025, 12:00
La FIFA publie l’édition 2025 de son Manuel juridique

  • Cet ouvrage comprend les derniers règlements, documents statutaires et circulaires

  • Il s’agit d’une ressource précieuse pour l’ensemble de la communauté du football

  • Le manuel complet est disponible sur legal.fifa.com

La FIFA a publié aujourd'hui l’édition 2025 de son Manuel juridique, qui comprend à nouveau l’ensemble des derniers règlements, documents statutaires et circulaires émis par l’instance dirigeante du football mondial, fournissant ainsi une précieuse documentation de référence à toute la communauté du football.

Manuel juridique de la FIFA 2025

Le Manuel juridique 2025 inclut les récents changements et amendements aux règlements et autres règles FIFA, y compris les versions mises à jour du Règlement de Gouvernance de la FIFA, du Code disciplinaire de la FIFA, du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ainsi que du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, entre autres.

Il est disponible en anglais, espagnol et français sur legal.fifa.com.

