La FIFA lance la première édition de son programme exécutif sur la conformité dans le sport

La formation aborde de manière approfondie les différents cadres de conformité, les normes de gouvernance et les pratiques éthiques

La FIFA est l'une des institutions sportives les plus actives au monde dans le domaine de la conformité

Les participants au programme élargiront leur compréhension des principes fondamentaux de la conformité, de la gouvernance et de la gestion des risques au sein des organisations sportives

Forte de l’expertise accumulée au fil des ans, la FIFA est ravie de lancer son programme exécutif sur la conformité dans le sport. La formation sera dispensée par des juristes et responsables conformité expérimentés de la FIFA, des experts conformité indépendants et des spécialistes juridiques et financiers chevronnés du secteur du sport. Le fenêtre de candidature pour participer à cette première édition sera ouverte du 16 mars au 10 mai prochains.

La division Juridique et Conformité de la FIFA dirige toutes les opérations relatives aux questions règlementaires et de conformité dans le football à l’échelle mondiale. Elle fait ainsi profiter le football et la communauté du sport en général de sa vaste expertise dans un environnement international et dynamique.

Le programme s'adresse aux professionnels de la conformité au sein des associations membres de la FIFA, des confédérations, des clubs et des ligues, ainsi qu’aux experts indépendants issus d'autres organisations sportives. Il est ainsi destiné à toutes celles et ceux qui sont responsables des questions de conformité ou impliqués dans ce domaine, et qui cherchent à renforcer leurs compétences tout en contribuant à instaurer une culture de l’intégrité dans le monde du sport.

La formation aborde la mise en place de contrôles internes et de mécanismes de suivi, ainsi que le rôle des responsables de la conformité au sein des organisations sportives. Une attention particulière est accordée aux différences juridictionnelles ainsi qu’à l'évolution du paysage réglementaire mondial dans lequel opèrent les experts en conformité, qui comporte toute une série de règles et d'autorités.

Des juristes et experts de renommée mondiale dans les domaines de la conformité et de la finance dispenseront des sessions interactives qui permettront aux participants de tirer les enseignements d'études de cas réels et d'échanger avec leurs pairs. L’occasion idéale d’acquérir de solides connaissances des défis auquel le sport moderne est confronté en matière de conformité, ainsi que des différentes solutions envisageables.

Le programme s'articule autour de trois modules, qui se dérouleront respectivement à Miami (États-Unis), à Rabat (Maroc) et à Zurich (Suisse) entre septembre 2026 et mars 2027. Il couvrira des thèmes essentiels tels les différents cadres de conformité, les mesures de lutte contre la corruption, les outils de régulation interne, la conformité financière, la protection des données et la gestion des risques.

Il permettra en outre aux participants :