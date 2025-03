La FIFA lance le tout premier diplôme en gestion des clubs

Pour un meilleur équilibre de l’écosystème des clubs

Analyse des dernières tendances et meilleures pratiques dans six domaines clés

Début de la formation en mars 2021

Consciente de l’évolution du monde du football et des défis inédits qu’il doit relever à tous les niveaux, la FIFA lance son premier Diplôme en gestion des clubs. Dispensée par des experts de l’industrie du ballon rond, cette formation aspire à fournir aux dirigeants de clubs du monde entier les connaissances et informations les plus actuelles.

Le diplôme répond à la volonté de la FIFA de créer un écosystème plus équilibré en facilitant l’accès aux outils et à l’expertise disponibles ; il vise ainsi à accroître aux quatre coins du monde le nombre de clubs à même de concourir au plus haut niveau.

Le cursus abordera les dernières tendances, notamment les meilleures pratiques, dans les domaines suivants : leadership et management, activités opérationnelles et gestion du stade, aspects sportifs et formation, questions juridiques et de gouvernance, marketing et communication, et enfin finances.

La formation débutera en mars prochain par des cours en ligne et prendra fin en janvier 2022. Sous réserve des restrictions de déplacements, des cours en présentiel sont programmés du 9 au 12 septembre 2021 (à Londres) et du 13 au 16 janvier 2022 (à Zurich).